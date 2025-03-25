Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı /25 Mart 2025 13:26

CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA ÇAĞRILDI
Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır" denildi.

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