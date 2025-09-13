Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li bir belediye başkanına daha operasyon! /13 Eylül 2025 10:20

CHP'li bir belediye başkanına daha operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik zimmet, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla soruşturma başlattı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması genişletiliyor. Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında sabah erken saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, “zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi’nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahısların eylemleri delilleriyle tespit edildi. Bu doğrultuda, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne verilen talimatla, şüphelilere ait 72 konut ve iş yerinde arama ve el koyma işlemlerine başlandı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
