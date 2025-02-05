CHP'li Böke: İktidar oyunu kuruyoruz

Aday belirlemek için erken mi?









Peki CHP’nin son dönemde sık sık çağrısını yaptığı erken seçim için nasıl karar alındı?





Böke, ön seçim sonrası partinin iki potansiyel adayı İmamoğlu ile Yavaş arasında bir kırgınlık olup olmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlarken ise şunları söyledi: