CHP'li Böke: İktidar oyunu kuruyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz haftaki grup toplantısında cumhurbaşkanı adaylarını ön seçimle 1 milyon 600 bin CHP üyesinin belirleyeceğini duyurmuştu.
Özel'in bu çıkışının ardından adı cumhurbaşkanı adaylığı için sık sık geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adayın belirlenmesi ve açıklanması için 'erken' olduğunu belirtmişti. Bir diğer güçlü aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Değerli Mansur Yavaş Başkanımızın bakışı, görüşü farklı olabilir. Yine de biz konuşuruz. Bunlar parti içi meselelerdir. En doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin beraber havaya kalktığı süreci beraber tarifleriz, tariflemek zorundayız" demişti.
CHP lideri Özel bugünkü grup toplantısında süregelen tartışmalarla ilgili "Erken seçim için erken aday belirlenir" diyerek, kürsüde Yavaş ve İmamoğlu'nun kol kola olduğu fotoğrafı kaldırdı.
Böke içlerinde DW Türkçe’nin de olduğu küçük bir grup gazeteciye ön seçim hazırlıklarını anlatarak son tartışma ve eleştirilere yanıt verdi.
Aday belirlemek için erken mi?
Böke, aday belirlemek için erken olup olmadığı ile ilgili yapılan tartışmaların hatırlatılması üzerine son dönemde sık sık hemen seçime gidilmesi çağrısı yaptıklarını anımsatarak şöyle konuştu:
"Biz seçim tarihinin yarın olması gerektiğini söylüyorsak bize düşen yarın o tarih oluştuğu anda hazır bir şekilde sandığa gitmektir. Yani bugün ‘yarın seçim olsun’ diyen bir siyasi iddia; ‘bekleyelim bir bakalım yapacaklar mı’ diye beklemez. Biz başkasının güdümüyle siyaset yapan bir parti değiliz. O sandık gelsin diye, sandığa hazırlık sürecini de o sandığın parçası görürüz."
Bu nedenle ‘yarın hemen seçim’ diyen bir siyasi parti için bugünden aday belirlemenin "doğal bir sonuç" olduğunu söyleyen Böke, parti içinde ise bu sürecin farklı boyutlarıyla ele alınmaya devam edildiğini aktardı.
"Halk erken seçim istiyor"
Peki CHP’nin son dönemde sık sık çağrısını yaptığı erken seçim için nasıl karar alındı?
Erken seçim çağrısını partinin sahada gözlemlediği gerçeklik üzerine kurduklarını söyleyen Böke, Türkiye’nin seçime hemen yarın ihtiyacı olduğunu, çünkü toplumun pek çok açıdan rahatlayabilmesinin önünü seçimin açacağını bildirdi.
Böke daha sonra şunları kaydetti:
"Halkın erken seçim talebini gördüğümüz için ‘erken seçim, hemen şimdi’ dedik. Geçtiğimiz Kasım’daki kamuoyu araştırmalarında Genel Başkanımızın erken seçim çağrısına halkın yüzde 61,5 oranla yani neredeyse halkın üçte ikisinin güçlü destek gösterdiğini gördük. Yani daha ilk günler olmasına rağmen. Bu eğilimin o günden bu yana geçen aylar içinde daha da arttığını bizzat görüyor, sahada yaptığımız çalışmalarda halkın çağrısını duyuyor ve yaşıyoruz."
İmamoğlu ile Yavaş arasında kırgınlık olur mu?
Böke, ön seçim sonrası partinin iki potansiyel adayı İmamoğlu ile Yavaş arasında bir kırgınlık olup olmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlarken ise şunları söyledi:
"Bugün ismi geçen İmamoğlu'nun da Yavaş'ın da bu iktidar değişmeli diyen CHP’nin bir neferi olduğunu unutmayalım. Biz hepimiz aynı şey için mücadele veriyoruz. Buna dair de birbirimizle ilgili toz kadar bile bir tereddüdümüz yok, olamaz da. Onun için kamuoyu bu fikir tartışmalarını bir ayrılık olarak görüyorsa yanılgı olur. Fikirler birbiriyle tartışır ve ortak akılda birleşir."
CHP’de mücadele veren herkesin çok net bir iktidar iddiası bulunduğunu da söyleyen Böke, "Parti ayrılır mı, birbirinden kopar mı? Bu parti bırakın kendi içindeki yol arkadaşlarının ayrışmasını, kendi dışındaki bütün demokratlara Türkiye ittifakını kuralım demiş ve bunun siyasetini yaparak birinci parti olmuş bir parti" diye konuştu.
"İktidar oyunu kuruyoruz"
CHP üyeleri arasında yapılacak bir ön seçimden çıkacak adayın tüm Türkiye genelini yansıtmayabileceğine yönelik eleştirilerin hatırlatılmasına karşılık da Böke şunları kaydetti:
"Bizim üyemiz tercihini kullanırken benim neye ihtiyacım var diye bakmıyor. İktidar olunabilmesi için bu toplum neye ihtiyaç duyuyor diye bakıyor. Ön seçim sonuçları kamuoyu araştırmalarıyla da neredeyse yüzde yüz örtüşüyor. Üyelerimiz toplumsal dinamikleri içselleştirmiş ve iktidar iddiasında da çok kararlı. Onun için 1,6 milyon üyenin çıkartacağı sonuç zaten her hafta yapageldiğimiz, yapmaya da devam edeceğimiz kamuoyu araştırmalarından farklı çıkmayacaktır."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargı eliyle CHP’nin adayını belirlemeye çalıştığı yorumlarının hatırlatılması üzerine ise Böke şöyle konuştu:
"O, oyun kurabiliyor diye geriye çekilip elimizi kolumuzu bağlayacak halimiz olabilir mi? Biz niye bu partiyi yönetmeye dair bir iddia koyduk? Çünkü oyun kuran olmak istiyoruz. Nitekim oyun da kuruyoruz, iktidar oyunu kuruyoruz."