Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma: Yurt dışı çıkış yasağı getirildi /30 Eylül 2025 09:19

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma: Yurt dışı çıkış yasağı getirildi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Suriyeli sığınmacılara yönelik kararları nedeniyle soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.



Özcan hakkında Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Bolu Belediye Başkanı'na yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol verildi.

Özcan, hakkında kesineleşen takipsizlik kararına rağmen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı sonrasında yeniden soruşturma açıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taju Özcan'ın açıklaması şöyle:

"Suriyeli sığınmacıların Bolu’dan gitmeleri için geçmişte bazı kararlar aldım. Bu kararlar ile ilgili hakkımda çok sayıda şikayet oldu. Bu şikayetler sonucunda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca defalarca takipsizlik (KYOK) kararları verildi ve bu kararlar kesinleşti.

Tüm bunlara rağmen birkaç ay önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kamuoyuna yaptığı paylaşım sonrasında, aynı konuda çok sayıda takipsizlik kararı olmasına rağmen hakkımda yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur."
