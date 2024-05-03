CHP'li Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanlayarak Tezcan'ın gıda zehirlenmesi yaşadığını söyledi.



Bülbül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir. sağlık durumu gayet iyidir. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.



CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, saat 11.53'te yaptığı paylaşımda, Didim Belediyesi'ni ziyarette olduğunu ifade etmişti.



Gazeteci Nurcan Bilge Gökdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Gıda zehirlenmesi dolayısıyla Didim Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor" dedi.