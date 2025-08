CHP'li Cemal Enginyurt o gurbetçiye açtı ağzını yumdu gözünü

Düzenlenen protestoya Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker de destek verdi.









“EMEKLİ 11 AY DEĞİL 11 YIL ÇALIŞSA TATİLE GİDEMİYOR”





GURBETÇİ NE DEMİŞTİ?

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun, tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşını doğrudan bloke edilebilmesinin mümkün olduğuna karar vermesi üzerine Bağımsız Emekliler Sendikası, 2021 Tüm Emekliler Sendikası, DİSK Emekli-Sen, Emekli Meclisleri Sendikası'nın oluşturduğu "Yurttaş Birlikteliği", kararı Yargıtay’ın Kızılay'daki eski binası önünde protesto etti.Burada açıklamalarda bulunan Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde Almanya’dan geldiğini ifade eden bir gurbetçinin "Biz orada 11 ay 1 tatil yapabilmemiz için tasarruf etmemiz gerekiyor. Buradaki insanımız her hafta sonu tatilde” sözlerine sert tepki gösterdi.“Dün bir tane Almanya’dan 10 milyonluk arabayla gelen bir tane tip var. ‘Türkiye’nin kıymetini bilin’ diyor. Biz 1 ay tatile gelebilmek için diyor, Almanya’da 11 ay çalışıyoruz diyor. Ulan zırzop, 11 ay değil 11 sene çalışsa tatile gidemiyor emekli. 11 sene çalışsa tatile gidemiyor” ifadelerini kullanan Enginyurt, “Ama Recep Tayyip Erdoğan’ı savunacak ya, hemen işin yolunu bulmuş” sözlerini sarf etti.Almanya’nın Mainburg kentinde yaşayan Musa Çelikkılıç, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Biz orada 11 ay 1 tatil yapabilmemiz için tasarruf etmemiz gerekiyor. Buradaki insanımız her hafta sonu tatilde. Haftanın beş günü altı günü çalışıyorsa her hafta sonu tatildeler. Bayram tatilleri, resmi tatiller... Her an her zaman burada tatildeler" ifadelerini kullanmıştı.Çelikkılıç, "Biz bu tatili geçirebilmek için 11 ay sıcak demiyoruz soğuk demiyoruz, gece gündüz demiyoruz. Geceleri çok çalışıyoruz, üç vardiya çalışıyoruz" demişti.