Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Deniz Yücel: Whatsapp hesabım ele geçirildi /19 Ağustos 2024 21:22

CHP'li Deniz Yücel: Whatsapp hesabım ele geçirildi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, WhatsApp hesabının başka kişilerce ele geçirildiğini duyurarak "Hesabımdan size gelen mesajların, aramaların ya da diğer iletişimlerin benden gelmediğini ve güvenli olmadığını bilmenizi isterim" dedi.

SHABER3.COM

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, WhatsApp hesabının hack'lendiğini açıkladı.

Yücel, kendisinden gönderilen mesaj ve aramaların dikkate alınmamasını istedi.

Yücel'in paylaşımı şu şekilde:

- WhatsApp hesabım maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Hesabımdan size gelen mesajların, aramaların ya da diğer iletişimlerin benden gelmediğini ve güvenli olmadığını bilmenizi isterim. Bu süre zarfında lütfen benden gelen hiçbir mesaja itibar etmeyin, linklere tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.
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