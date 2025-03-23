CHP'li Emir: Terör doyasında karar verilmedi, kayyım riski sürüyor!

Türkiye'nin ve dünyanın büyük bir dikkatle takip ettiği soruşturmada karar açıklandı.





Kamuoyuna yansıyan kararlara göre Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "MEDYA AŞ" soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'a 'terör' soruşturmasından ise adli kontrol verildi.





Bu kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyın atanması riskinin ortadan kalktığı yorumları yapıldı.





Bu kararlar tartışılırken CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Halktv canlı yayınına bağlanan Emir, avukatlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ve basında çıkan haberlerin aksine henüz terör soruşturması kapsamında kararın verilmediğini açıkladı.





Emir ayrıca kayyım tartışmalarına da değindi ve karar henüz netleşmediği için 'kayyım atanmayacak' şeklindeki yorumların doğru olmadığını söyledi.



