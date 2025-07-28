Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Emir: Yanan ormana AKP'li belediye tesis kurmak istedi /28 Temmuz 2025 17:06

CHP'li Emir: Yanan ormana AKP'li belediye tesis kurmak istedi

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Bursa’da orman yangınında kül olan bir ormanlık alana AKP’li belediyenin kireçtaşı ocağı ve kırma-eleme tesisi kurmak için başvuru yaptığını öne sürdü.

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Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınına müdahale üçüncü gününde sürüyor.

CHP’li Emir, yangında kül olan bir alana AKP’li Yıldırım Belediyesi’nin kireçtaşı ocağı ve kırma-eleme tesisi kurmak için başvuru yaptığını, Bursa Valiliği’ninse “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verdiğini öne sürdü.

“Bursa’nın Kestel’den başlayıp Gürsu ve Osmangazi’ye sıçrayan yangında kül olan alan, Gürsu’ya bağlı Dışkaya Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. Ve aylar önce AKP’li Yıldırım Belediyesi bu ormanlık alana kireçtaşı ocağı ve kırma-eleme tesisi kurmak için başvurmuş! Bursa Valiliği ne yaptı? ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verip yolu açtı! Şimdi o orman yandı…

Su tankerini alıp gönüllü olarak alana giden üç canımız dün hayatını kaybetti! Demek ki mesele ağaç değilmiş! Yeşil Vatan değilmiş derdiniz!

(Tarım ve Orman) Bakan (İbrahim) Yumaklı ‘Cebinizde uçak yok’ diyordu. Ceplerinde ne olduğu ortaya çıktı! Yandaşlara peşkeş çekilecek orman haritaları, ÇED’siz ihaleler, Ve bu milletin canı pahasına çizilmiş rant planları var! Bu millet bu vatan sizin kadar ihanet edeni görmedi!”

Öte yandan konuyla ilgili belediye ve valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
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