Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Engin Altay'a soruşturma /21 Nisan 2021 15:27

CHP'li Engin Altay'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Altay hakkında soruşturma başlattı

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında "tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlattı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulunmuştu 

Altay, katıldığı bir televizyon programında "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e" demiş, bu sözlere darbe çağrısı diyenlere tepki göstermişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'li Engin Altay'a soruşturma Sonraki Haber >>

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:37:03