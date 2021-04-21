CHP'li Engin Altay'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında "tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlattı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

Altay, katıldığı bir televizyon programında "Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e" demiş, bu sözlere darbe çağrısı diyenlere tepki göstermişti.

