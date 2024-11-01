CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e aktarılan paranın kaynağı belli oldu!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özer’in hesap trafiğinin takip edildiği ve hesabına geçmişte PKK ile ilgili hakkında dava ve soruşturmalar açılan Faik Kaplan adındaki kişinin 3 yıldır para aktardığı belirtilmişti. Özer'e para yatırdığı söylenen Faik Kaplan ilk kez konuştu.





CEGA Medya'dan Ferit Aslan'ın haberine göre, Mersin’de ikamet eden ve bir ortağı ile kırtasiye işleten Faik Kaplan, İstanbul’da 3 yıldır Üniversite okuyan kızı Zilan Kaplan’ın, Prof. Dr. Ahmet Özer’e ait dairede kiracı olduğunu söyledi. Kaplan, "Biz Ahmet hoca ile 3 yıl önce kira sözleşmesi yaparak evi kiraladık. Kızım 3 yıldır o dairede oturuyor ve her ay kirasını Ahmet hocanın hesabına yatırıyoruz. Kirayı ortak olduğum kırtasiyenin hesabından yapıyorum. Bizde kira sözleşmesi mevcuttur" dedi.





CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gözaltına alınmasının ardından dün akşam saatlerinde tutuklandı. Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy kayyım olarak atandı. Özer'in tutuklanmasına tepkiler yağarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Esenyurt Belediye Başkanı Özer’e böyle bir para çıkışı üzerinden kumpas kurulduğunu ve kendilerinin de mağdur edildiğini söyleyen Faik Kaplan, “Benim geçmişte hakkımda davalar ve soruşturmalar açıldı. Bir çok davadan beraat ettim. Bizler de bu şekilde mağdur edildik, gerekli yasal haklarımı kullanacağım” diye konuştu.