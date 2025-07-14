CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ekim 2024'te tutuklandı. Özer, Kent Uzlaşısı ve Mali Suçlar soruşturmaları nedeniyle tutuklandı.





Özer, Kent Uzlaşısı soruşturması nedeniyle bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Özer hakkında tahliye kararı verildi.





Halktv'de yer alan habere göre Özer hakkında tahliye kararı verilse de Mali Suçlar soruşturması nedeniyle de tutuklandığı için Silivri (Marmara) Cezaevi'nden çıkamayacak.





Ahmet Özer hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve İstanbul sınırlarını terk etmeme tedbirinin uygulanacağını ifade edildi. Duruşma 3 Kasım'a erteledi



