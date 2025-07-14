Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı /14 Temmuz 2025 14:12

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yargılandığı Kent Uzlaşısı'ndan yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Özer, başka bir iddia nedeniyle hakkında tutukluluk kararı olduğu için cezaevinde kalacak.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ekim 2024'te tutuklandı. Özer, Kent Uzlaşısı ve Mali Suçlar soruşturmaları nedeniyle tutuklandı.

Özer, Kent Uzlaşısı soruşturması nedeniyle bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Özer hakkında tahliye kararı verildi.

Halktv'de yer alan habere göre Özer hakkında tahliye kararı verilse de Mali Suçlar soruşturması nedeniyle de tutuklandığı için Silivri (Marmara) Cezaevi'nden çıkamayacak.

Ahmet Özer hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve İstanbul sınırlarını terk etmeme tedbirinin uygulanacağını ifade edildi. Duruşma 3 Kasım'a erteledi

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