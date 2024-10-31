Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyım belli oldu /31 Ekim 2024 09:32

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyım belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından belediyeye kayyım olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı.

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmasının ardından dün gece saatlerinde tutuklandı. Esenyurt Belediyesi'ne ise kayyım atandı.

İSTANBUL VALİ YARDIMCISI CAN AKSOY ATANDI
Esenyurt Belediyesi için kayyım olarak Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün adı geçiyordu. Ancak bu göreve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt Belediye Başkanlığı ile ilgili Basın Açıklamamız:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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