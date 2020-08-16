Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li eski il başkanı hayatını kaybetti /16 Ağustos 2020 23:00

CHP'li eski il başkanı hayatını kaybetti

CHP'nin eski İzmir il başkanlarından olan Dr. Sedat Akman hayata veda etti.

SHABER3.COM

1977-1980 yılları arasında CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sedat Akman hayata veda etti. 

Ömrünü siyasete ve CHP'ye adayan Akman 12 Eylül darbesinden sonra partinin yeniden açılmasını için verdiği mücadele ile tanınırken, 1972-74 yılları arasında da İzmir Tabip Odası'na başkanlık yapmıştı. 

Akman’ın cenazesi Salı günü saat 11.00-11.30 arası CHP İzmir İl Başkanlığı önünde düzenlenecek tören sonrası Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazına müteakip kalınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.



SEDAT AKMAN KİMDİR?

1961-62 yıllarında CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, 1972-74 yıllarında İzmir Tabip Odası Başkanlığı ve 1977-80 yıllarında CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Sedat Akman, 12 Eylül darbesinde sıkıntı bir dönem geçirdi.

CHP’nin yeniden açılması için mücadele veren Dr. Akman, tüm yaşamı boyunca partisi adına çalışmalarda bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'li eski il başkanı hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:37:14