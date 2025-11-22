CHP'li Fırat: Bize yakışan cesurca İmralı'ya en önde gitmekti

Fırat’ın açıklaması şöyle:





“Ülkemizin istikbali açısından tarihi öneme sahip bir eşikte, tarihsel kararların alındığı bir dönemde partinin bütün yetkili karar alma organlarının hiç hükmünde sayılıp, meclis grubu ve Parti Meclisi’nin değerlendirmeleri alınmadan Sayın Genel Başkanın kendi yakın çevresindeki birkaç isimle kararlar alması partimizin tarihi, temel değerleri, demokratik kültürü ve tüzüğüyle bağdaşmamaktadır.”









‘KÜRT HALKI SOLUN DOĞAL MÜTTEFİKİDİR’

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat, partisinin, Süreç Komisyonu’nun İmralı ziyaretini onaylamama kararını ve CHP yönetiminin karar alma mekanizmalarını eleştirdi. Fırat, sorunun muhataplarıyla çözülmesi gerektiğini belirterek, “Bize yakışan cesur bir biçimde bu sürecin en önünde gitmekti. Kürt halkı solun doğal müttefikidir” dedi. Alınan kararın parti tüzüğüne ve geçmişte ödenen bedellere aykırı olduğunu belirten Fırat, partinin yetkili organlarının devre dışı bırakıldığını savundu.Sosyal medya hesabı üzerinden “Partime ve Kamuoyuna” başlıklı kapsamlı bir açıklama yapan Fırat, alınan kararı “tarihsel bir hata” olarak nitelendirdi.CHP yönetiminin İmralı’ya gitmeye mesafeli durma kararını eleştiren Fırat, sorunun muhataplarıyla çözülmesi gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:“Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ortaya çıkan irade bugüne kadar parti olarak savunduğumuz ‘Kürt Sorununun çözüm yeri TBMM’dir’ anlayışına uygundur. İmralı ziyareti çözüm uğraklarından biridir çünkü bir sorun varsa ancak muhataplarıyla çözülür. Maalesef parti yönetimimiz tarihsel bir hataya düşmüştür.”Partinin devrimci ruhundan uzaklaştığını öne süren Fırat, şunları söyledi:“Yurtsever sol ve devrimci bir Cumhuriyet ancak tarihin öznesi olmakla mümkün olabilir. Bize yakışan cesur bir biçimde busürecin en önünde gitmekti. Bugün bütün sağ ve milliyetçi partilerin gerisine düşmek kabul edilebilir bir siyasal tavır değildir. Erdal İnönü liderliğindeki SHP hem Kürt sorunu konusunda politik açılım gerçekleştirmiş hem de pratikte Kürt hareketiyle ittifak kurma cesareti göstermiştir. Bugün bu çizginin de gerisine düşmek bizim için kabul edilebilir değildir. Tarihin inkarıdır.Orta Doğu’da her türlü gericiliğe ve barbarlığa karşı mücadele veren Kürt halkı hem Türklerin hem de solun doğal müttefikidir. Orta Doğu’da demokratik bir düzen Türklerin ve Kürtlerin ortak iradesi ile gerçekleşebilir. Tarihin bu büyük kırılma anında maalesef doğru bir tavır alınmamış, tarihin doğru tarafında durulmamıştır.Diğer partilerin alacağı kararlara göre pozisyon almak siyaset değil, siyasetsizliktir. Eğer mesele kendi tabanını korumak ve oy kaygısı ise; iktidara karşı negatif pozisyonlanma stratejisi bizi iktidara taşımaz. Bu ülkede Kürt Sorununun çözümünde yer almayan bir partinin iktidar olma şansı yoktur.”