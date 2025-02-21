Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Günaydın açıkladı: İmamoğlu'na adaylık için kaç vekil imza verdi? /21 Şubat 2025 18:38

CHP'li Günaydın açıkladı: İmamoğlu'na adaylık için kaç vekil imza verdi?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "116 milletvekili arkadaşımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır" açıklamasını yaptı.

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CHP Grup Başkanveli Gökhan Günaydın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştireceği ön seçim hakkında açıklamalarda bulundu.

Meclis'te yaptığı açıklamada Günaydın, "21 Şubat 2025 günü saat 17.00 itibarıyla, yani 5 günlük sürenin dolmasından sonra CHP Grubu'ndan 116 milletvekili arkadaşımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır" dedi.

"116 arkadaşımızın imzası an itibarıyla sarı zarfın içerisindedir" diyen Günaydın, "Genel Merkezimize Ekrem İmamoğlu'nun bu yönde bir başvurusu olmuştur. An itibarıyla hem imza süreci hem de başvuru süresi sona ermiş bulunmaktadır" bilgisni paylaştı.

Günaydın, şunları söyledi: "28 Şubat'a kadar tüm örgütümüzde üye kayıtları devam etmektedir. Bu işlemler bittikten sonra yönerge uyarınca hazırlanacak kurullar ve listeler geçerli olacak. 23 Mart 2025 Pazar günü cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesine yönelik öne seçim süreci yürütülecektir. Hem partimize hem de ülkemize, demokrasimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

İMAMOĞLU BAŞVURUSUNU YAPTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatı aracılığıyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için başvurusunu gerçekleştirdi.

Belgeler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sunuldu.
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