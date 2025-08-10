Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Günaydın mahkeme ifadesini paylaştı: 'Tahliye için rüşvet isteyenler de var' /10 Ağustos 2025 17:32

CHP'li Günaydın mahkeme ifadesini paylaştı: 'Tahliye için rüşvet isteyenler de var'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB operasyonları kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'nin ifadesini paylaşarak, "Görülüyor ki, iftira tek başına yeterli değil, tahliye için rüşvet de isteyenler var" dedi.

SHABER3.COM

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB operasyonları kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'nin ifadesini paylaştı.

X hesabından paylaşım yapan Günaydın, 'İBB borsası' iddialarına tepki gösterdi.

"İZLİYOR OLACAĞIZ"
CHP'li Günaydın'ın paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 8.8.2025 tarihinde yapılan tutukluluk incelemesinde, Murat Kapki adlı işadamı; “buraya gelen çeşitli avukatlar, sizi para karşılığı çıkarırız diyorlar. Ben dün bu konuda savcılığa ifade verdim” şeklinde segbis aracılığıyla ifade veriyor.

Görülüyor ki, iftira tek başına yeterli değil, tahliye için rüşvet te isteyenler var.

Murat Kapki sulh ceza ifadesinde, bu konuda dün (7 Ağustos) savcılığa ifade verdim dediğine göre, konudan hem savcılığın hem de sulh ceza hakimliğinin bilgisi var.

Bu avukatlar kimler, kimden cesaret alıp kim adına nüfuz ticareti yapmaya kalkışıyorlar, etkin bir soruşturma ve kovuşturma süreciyle, ucu nereye uzanırsa uzansın açığa çıkarılıp sorumluların hak ettikleri cezaya çarptırılmaları gerekiyor.

İzliyor olacağız."
