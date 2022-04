CHP'li Gürer'den akaryakıt zammı tepkisi

Akaryakıta son dönemde gelen zamlar farklı ürünlere de fiyat artışı olarak yansımaya devam ediyor.





Bu konuya dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyl ilgili olarak Meclis araştırması açılması talebinde bulundu.







MECLİS ARAŞTIRMASI TALEBİ







Akaryakıt fiyatlarındaki önlenemeyen artışın nedenlerinin belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çözüm yollarının bulunması için Meclis araştırması açılmasını istedi.

Akaryakıttaki fiyat artışlarının piyasada da fiyat artışlarına neden olduğunu, fiyat artışlarının hayatın her alanını olumsuz etkilediğini belirten Cumhuriyet Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıla göre yüzde 120’nin üzerinde artan akaryakıt fiyatlarının, ülkemizde neden olduğu sorunlar ve mağduriyeti, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.Gürer, önergesinde, tarımdan ticarete, gıdadan eğitime hayatın her alanında girdi maliyetlerine birincil etki eden motorin fiyatlarındaki artışın ülkemiz koşullarında; sanayicisinden tüccarına, işletmeciden ticaret erbabına; üretenden tüketene her birine ayrı çok ciddi bir maddi yük getirdiğini belirtti.