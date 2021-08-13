CHP'li Güzelmansur'dan kaynağı belirsiz para iddiası

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Türkiye'ye 2021'in ilk 6 ayında gelen kaynağı belirsiz paranın, 9,6 milyar dolara ulaştığını söyledi.





Mehmet Güzelmansur, Merkez Bankası'nın açıkladığı haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi. İstatistiklerin 'net hata' ve 'noksan' kaleminde izlenen kaynağı belirsiz para miktarının yüksek ve sürekli artıyor olmasına dikkat çeken Güzelmansur, şunları söyledi:





"Kaynağı belirsiz paranın sürekli artıyor olması kuşkuları da artırıyor. Yaklaşık 10 milyar dolarlık ölçüm hatası ya da eksik veya fazla veri derlemesi mi olur? Net hata ve noksan kaleminin bu denli yüksek olması, hata veya noksanlardan daha ziyade kayıt dışı bir takım döviz girişlerinden kaynaklanıyor gibi duruyor."





"9,6 milyar dolar kimlerin, hangi yöntemlerle getirdiği paralardır?"





Son zamanlarda ülke gündeminde yer alan illegal ilişkiler ve kirli para alışverişleri nedeniyle net hata ve noksan kaleminin iyi irdelenmesi gerektiğini kaydeden Güzelmansur, "9,6 milyar dolar kimlerin, hangi yöntemlerle getirdiği paralardır? Konteynırlarla ülkeye eşya gibi sokulan paralar mı, özel jetlerle taşınan kara paralar mı, uyuşturucu paraları mı? Bu konu tüm yönleriyle incelenerek açıklığa kavuşturulmalıdır" dedi.