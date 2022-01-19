CHP'li iki belediye başkanı virüse yakalandı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, koronavirüse yakalandıklarını duyurdular.



Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili komşularım, rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve çalışmalarıma bir süre evimden devam edeceğim. Siz kıymetli komşularımla en kısa sürede yeniden bir arada olmak dileğiyle” dedi.



Mehmet Murat Çalık da “Rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi, bu süre boyunca görevimi evimden sürdürerek Beylikdüzü için çalışmaya devam edeceğim” paylaşımında bulundu.