CHP'li il başkanlarından ortak açıklama

CHP’nin 31 Mart seçimlerinden birinci parti olarak çıkmasının ardından iktidarın, belediye başkanları üzerinden partiye yönelik sistematik bir saldırı başlattığı ileri sürüldü





Açıklamada, “Bu mesajlarınızı aldık, hodri meydan. Güveniyorsanız kendinize sandığı kurun” denilerek iktidara erken seçim çağrısı yapıldı.





CHP’li belediyelere operasyonlar sürerken, parti Genel Başkanı Özgür Özel’e dün akşam saatlerinde soruşturma açılmasının ardından CHP’nin 81 İl Başkanı ortak bir açıklama yayınladı. Bildiride, partili belediye başkanları ve yöneticilerin gözaltına alınması ve tutuklanmaları “hukukun katli” olarak nitelendirilirken, bu sürecin iktidarın siyasi baskısı sonucu geliştiği vurgulandı.81 il başkanının imzasını taşıyan bildiride, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan 12 asker için başsağlığı dilenirken, “Türkiye tarihinin en ağır demokrasi krizlerinden birini yaşıyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, CHP’li belediye başkanları, İzmir İl Başkanı ve Parti Meclisi üyesinin gözaltına alınması ve tutuklanmasının “saray iradesi ve siyasi emirlerle” gerçekleştiği belirtilerek, “Bu kararlar vicdanları yaralamıştır” denildi.Bildiride, “Cumhuriyet Halk Partisi’ni yargı sopasıyla ezmeye çalışıyorsunuz ama yanlış yere saldırdınız. Bu parti mücadelelerin partisidir, saray asla teslim alamaz” denildi. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik olası tutuklama girişimleri ve Genel Başkan Özgür Özel hakkında açılan soruşturmalar da sert bir dille eleştirildi.İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun sabaha karşı gözaltına alınarak tutuklanması “81 il başkanına gözdağı” olarak tanımlandı. Parti Meclisi üyelerinin tutuklanmasının da “partinin en üst organına yönelik bir saldırı” olduğu vurgulandı.Bildiride son olarak şu ifadelere yer verildi:“Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bugün 81 ilde, binlerce belediyede, milyonların yüreğinde CHP var. Bu örgüt korkmaz, eğilmez, teslim olmaz. Ne yaparsanız yapın Cumhuriyet Halk Partisi iktidar, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktır.”