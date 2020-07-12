18 il başkanından ortak deklarasyon

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik'in çağrısı üzerine Doğu ve Güneydoğu bölgesinden 18 il başkanı, partinin 37'nci Olağan Kurultayı'na dair ortak deklarasyon yayımladı.





Tunceli'nin yanı sıra Erzincan, Erzurum, Şırnak, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Gaziantep, Batman, Ağrı, Kilis, Van, Hakkari, Kars, Iğdır, Bitlis, Ardahan ve Elazığ il başkanlarının imzasıyla yayımlanan deklarasyonda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "iktidar kurultayı" perspektifine tam destek verdikleri belirtildi.





KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK





Bugüne kadar elde edilen başarıların yalnızca bir başlangıç olduğu ifade edilen deklarasyonda, şunlar kaydedildi: "En güzel günlerimizi henüz yaşamadık. İçerisinde bulunduğumuz yıl CHP iktidarının kurumsal altyapısını kurduğumuz yıl olacak. 37'nci Olağan Kurultayımızı bir iktidar kurultayına dönüştürerek Genel Başkan'ımıza ve çalışma arkadaşlarına omuz vereceğiz."



