Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li İmamoğlu ve Yavaş’a yeni tırpan /28 Şubat 2020 18:10

CHP'li İmamoğlu ve Yavaş’a yeni tırpan

Büyükşehir belediyelerinin üç ay içinde başlamadığı projelerde yetki ilçe belediyelerine geçecek. Su havzaları yerleşime açılacak. Kamusal alanlar şirketlere verilecek.

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Başta İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Mersin olmak üzere büyükşehir belediyelerini muhalefete kaptıran AKP'den büyükşehir belediyelerine şimdi de imar tırpanı geldi.

Yeni yönetmeliğe göre, büyükşehir belediyelerinin üç ay içerisinde yapmadığı çevre düzenlemesi ve altyapı yatırımları ile kamuya ayrılan alanlardaki projeleri ilçe belediyeleri kendileri yapabilecek.

Bu düzenlemeyle birlikte ciddi kaynak sıkıntısı yaşayan büyükşehir belediyelerinin ellerindeki birçok projeyi ilçe belediyelerine kaptıracağı ifade edildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, düzenlemeyle ayrıca içme suyu havzalarının da yapılaşmaya açılması ile kamusal alanların şirketlere devredilmesinden endişe ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 Şubat Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımladığı Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğe Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından (HKMO) uyarı geldi.

Düzenlemeyi kamu ve özel sektörden gelen teknik uzmanlardan oluşan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Komisyonuna inceleten Oda yönetimi, yönetmelikte yerel yönetim ve kamu yararına yönelik imar uygulamalarında ciddi sıkıntılar yaşanacağı sonucuna vardı.

Yönetmeliğe göre, düzenleme ortaklık payı kesintisi ile elde edilen alanlarda ilçe belediyesinin projesiyle birlikte müracaat etmesine rağmen büyükşehir belediyesinin üç ay içerisinde yapımına başlamadığı çevre düzenlemesi, altyapı tesisleri ve belediyelerce yapılması gereken tesisler ile imar planındaki kullanım amacına yönelik kamu hizmetleri, ilçe belediyesince proje geliştirerek gerçekleştirilebilecek.

Komisyon, bu maddeyle büyükşehir belediyelerinin yetkilerinin kısıtlanacağı sonucuna vardı.

HKMO, yeni yönetmelikle ayrıca içme suyu havzasında bulunan ve yerleşmeye konu olmayan alanlara bundan sonra özel tesis yapılabilmesinin önünün açıldığı tespitini de yaparken, imar planı sonrasında kamu alanı olarak tahsis edilen alanlara okul, hastane ve benzeri yapılmaması halinde bu arsanın önceki sahiplerine aynı arsaya özel hastane, özel okul gibi ticarethane yapılabileceğine dikkat çekti.

Düzenlemeyi değerlendiren HKMO Başkanı Orhan Kasap, düzenlemede her yöne çekilebilecek muğlak ifadeler olduğunu söyledi.

Yönetmeliğin yerel yönetimlerde seçim sonucunda yaşanan değişikliğin dikkate alınarak hazırlandığı izlenimi edindiklerini belirten Kasap, devam etti:

“Görüş için bize gönderilen taslak düzenlemeden çok farklı maddeler yayımlandı.  Muğlak ifadeler nedeniyle kurumlar bu yönetmeliği dilediği gibi uygulayabilir. Belediyeler sağlık tesisi ya da okul diye ayırdığı alanlara eğer imar uygulaması yapmamışsa arsanın eski sahibi bu alana özel okul, özel hastane, ticari alansa AVM yapabilir. Yani kamu için ayrılan alanlar özel sektörün kar alanına dönüşebilir."
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