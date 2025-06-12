Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li isim 'ilk kez paylaşıyorum' diyerek anlattı! /12 Haziran 2025 23:15

CHP'li isim 'ilk kez paylaşıyorum' diyerek anlattı!

CHP'li Gökhan Günaydın, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu. Zeyrek'in ölümünden önce çeşitli duyumlar aldığını ifade eden Günaydın, "Ferdi Başkan’a bile bir soruşturma, koşturma sürecinin başlayabileceğini hissediyordum. Buna ilişkin raporlar dolanıyordu ortalıkta" diye konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, katıldığı Tele1 yayınında çok koşulacak açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün evinde elektrik akımına kapılan ve vefatıyla milyonları yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Bunu ben ilk kez paylaşıyorum" diyen Günaydın, Zeyrek'in ölümünden önce çeşitli duyumlar aldığını ifade etti.

CHP ve CHP'li belediyelere yönelik baskı süreci olduğuna vurgu yapan Günaydın, şunları söyledi:

"Bunu ben ilk kez paylaşıyorum. Ferdi Başkan’a bile bir soruşturma, kovuşturma sürecinin başlayabileceğini hissediyordum. Buna ilişkin duyumlar geliyor; raporlar dolanıyordu ortalıkta.

Öyle bir dalga dalga gelmek istiyorlar ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve belediyelerin üzerine; Ferdi Başkan’ın da takılma olasılığı vardı.

Ama vatandaş şunu gösterdi: "İşte ben bu başkanın arkasındayım."

Günaydın, moderatörün "Sıra oraya geliyor olabilirdi gibi bir şüphem var,' dediniz. Şüpheniz var mı vefatında?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bir laf vardır ya: “Bir ülkenin durumu, insanların nasıl öldüğüyle anlaşılabilir.” Koskoca bir büyükşehir belediye başkanı, inanılmaz bir şekilde hayatını kaybetti. Şimdi orada bir havuz odası var. Havuz odasında bir elektrik akımı var, rolesi var... Oranın yüksek nemli bir bölge olması son derece doğal, sıcak bir bölge olması, motorların çalışıyor olması son derece doğal. O halde bütün o tesisatın o neme ve o sıcaklığa dayanacak şekilde olması lazım. Ama öyle değil ki… Bir elektrik akımına maruz kalmış. Benim için önemli olan soruşturma devam ediyor."
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