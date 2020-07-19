Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li isim ortaya çıkardı /19 Temmuz 2020 16:53

CHP'li isim ortaya çıkardı

Kanal İstanbul’a oldukça yakın olan ve hülle yoluyla TOKİ’ye devredilen arazi imara açıldı. İBB’nin CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Sazlıbosna Köyü’nün ortak kullanımında olan 970 bin 330 metrekarelik mera arazisinin konut-ticaret alanına dönüştüğünü belirterek, “Kanal İstanbul ile Sazlıdere doğal olarak İstanbul Boğazı gibi görünecek ve şerefiyesi en yüksek yer olacak” dedi.

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Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir'in üç etap halinde askıya çıkarılan uygulama imar planları ile kanal güzergahındaki arazilerin imar durumu değiştirildi. Yapılan değişiklikler kanal güzergahında arazi sahibi olan tanınmış siyasilerin ve Katarlıların arazilerinde büyük rant yaratıldı. Rantı artan araziler içinde Arnavutköy'de çok dikkat çeken bir parsel daha bulunuyor.

KONUT-TİCARET ALANI İLAN EDİLDİ

970 bin 300 metrekarelik bu parsel daha önce Sazlıbosna Köyü'nün ortak malı olan mera olarak kullandığı araziydi. Arazi bir süre önce Maliye Hazinesi'ne sonra TOKİ'ye devredildi ve Kanal İstanbul planlarında da imara açılıp konut-ticaret alanı ilan edildi. Kanal İstanbul projesi için iptal edilen Sazlıdere Barajı'nın yanı başındaki arazi, Kanal İstanbul'a neredeyse ‘sıfır’ konumda.

TOKİ’DEN SONRA KİMİN ELİNE GEÇECEK?

Arazinin durumunu ortaya çıkaran CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Köylünün ortak arazisini elinden almak için devlet resmen hülle yapıyor. Önce Maliye adına tescil edip sonra TOKİ'ye devrediyor. TOKİ'den sonra kimin eline geçecek takip edeceğiz. Kanal bahane, rant şahane” dedi.Arazinin konumuna dikkat çeken Ataman sözlerini şöyle sürdürdü: Kanal İstanbul ile Sazlıdere doğal olarak İstanbul Boğazı gibi görünecek ve şerefiyesi en yüksek yer olacak. Aslında tarım ve hayvancılık TOKİ eliyle yok ediliyor. Beton ve imar rantı her şeyin önüne geçiyor. 
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