CHP'li isim: Yaycı ile Ekşioğlu'nun ilişkileri araştırılsın

Sedat Peker’in “F... Borsasının ilk kurucusu” olarak tarif ettiği, tartışmalı Paramount Hotel’in eski sahibi Cihan Ekşioğlu tartışılmaya devam ediyor. Ekşioğlu’nun ‘F... Borsası’ sayesinde büyük servetler elde ettiği iddia edilirken, ilişkileri de deşifre ediliyor.





Kurduğu sözde ‘Fetömetre’ sistemi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) binlerce askerin atılmasına zemin hazırlayan Cihat Yaycı’nın, şantaj borsasının kurucusu olduğu iddia edilen Cihan Ekşoğlu’yla fotoğrafı da tartışma konusu oldu. CHP’li Ali mahir Başarır’a göre Ekşioğlu’nun askerle ilişkisi vardı ve Yaycı ile olan fotoğrafı da “araştırılması gereken önemli bir konulardan bir tanesi.”





Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunucu olduğu SözümVar programına konuk olan CHP Mersin Milletvekili Ali mahir Başarır, Cihan Ekşioğlu’nun yurtdışına çıkmış olabileceğini kaydetti. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’nın harekete geçmemesini eleştiren Başarır, delillerin de günden güne karartıldığı iddiasında bulundu. Başarır, 2020 yılında Emniyet İstihbarat Daire Başkanı’nın Paramount Hotel’de bir ay kaldığını da iddia etti.





“2020 YILINDA EMNİYET İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANININ BİR AY PARAMOUNT HOTEL’DE KALDI”







Başarır, moderatör Şirin Payzın’ın Cihan Ekşioğlu’nun askeri bir araçla Paramount Hotel’e girdiği iddiasıyla ilgili “Askeri aracı nasıl alıyor?” sorusuna şu cevabı verdi: “Askerler, daha sonra MİT’le ve üçüncü adımda Soylu ve Emniyet’le ilişkileri çok iyi. Hatta 2020 yılında Emniyet İstihbarat Daire Başkanının bir ay bu Paramount Hotel’de kaldığı söyleniyor. Bakın bu önemli bir şey. Bu otel çalışanlarından aldığımız bir bilgi. Ben Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na şunu söylüyorum: Burada günlerdir deliller kararıyor, delillere ulaşamayacağız. Bu otelin güvenlik kayıtları görüntüler hala alınıp geri döndürülebilir bugünkü teknolojide, net olarak söylüyorum.”

Bu kare çok tartışıldı



“TANK DEĞİL, KARE ŞEKLİNDEKİ BÜYÜK ASKERİ ARAÇ”





Başarır, Cihan Ekşioğlu’nun Paramount Hotel’le tankla girdiği iddiasına ilişkinse, askeri araçla girildiğini ancak tank değil, kare şeklindeki büyük askeri aracın kullanıldığını söyledi. Başarır, “Bodrum Cumhuriyet Savcılığı bu görüntüleri almadığı sürece, otele kimin girip çıkanların görüntülerini tespit etmediği sürece, bakın askeri araç diyoruz, oradan başlayıp 2020’ye kadar gelmediği sürece görevini kötüye kullanmıştır, ihmal etmiştir, suç işlemiştir. Çünkü deliller günden güne kararıyor. Bakın bugün Sezgin Baran korkmaz yurtdışında, Cihan Ekşioğlu’nun nerede olduğunu bilmiyoruz. Otelde çok ciddi kirli ilişkiler var, kimin girdiği kimin çıktığı belli değil. Otelin nasıl alındığı belli değil. Bu kadar iddia var hala Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması yok. Asker ilişkisi çok iyi, tank değil kesinlikle, o büyük askeri araçlar, kare şeklindeki onunla gelindiğini, hatta…”





Cihan Ekşioğlu’nun askerle ilişkilerinin araştırılması gerektiğini kaydeden Ali Mahir Başarır, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı ismini andı.





Gazeteci Şirin Payzın’ın, niye Cihat Yaycı dediniz? sorusu üzerine, Başarır şu açıklamayı yaptı, “Askerle ilişkisi açısından araştırılması gereken konulardan bir tanesi bu. Telefon kayıtları, telefon sinyalleri, kullanılan araçlar.”





Payzın, “Bir dakika, Cihat Yaycı, bir tarafta “f..metre”yi icat eden isim. Öbürü de ‘f.. borsası’nı kuran isim. Böyle birşey olamaz gibi geliyor.” dedi.





Başarır bu üzerine, “Resimleri var, görüşmeleri var. Garip ilişkileri var. Gerçekten garip ilişkiler var.” dedi.





Programın ilgili bölümünde Şirin Payzın ile Ali Mahir Başarır arasında şu diyalog gerçekleşti:





Payzın: “Yani askerle de bir bağlantısı var?”

Başarır: “Var evet, kesinlikle var.”

Payzın: “Cihan Ekşioğlu’nun nerede olduğuna dair sizin duyumunuz var mı? Bir tahmininiz var mı?”





“BEN CİHAT YAYCI’YLA BERABERİM KAHVE İÇİYORUM OFİSİMDE’ DİYEMEZ Mİ?”





Başarır: “Bakın pazartesi, Salı, Çarşamba, üç gündür bu soru soruluyor. Hala bir ses yok. Mesela telefona bağlanamaz mı? ‘Ben Ortaköy’deyim, ben Ordu’dayım, ben Cihat Yaycı’yla beraberim kahve içiyorum ofisimde’ diyemez mi? Benim duyumlarıma göre büyük bir ihtimalle ulaşamayacağız.”

Payzın: “Niye Cihat Yaycı dediniz?”





“BENCE ASKERLE İLİŞKİSİ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI GEREKEN KONULARDAN BİR TANESİ”





Başarır: “Bence araştırılması gereken, askerle ilişkisi açısından araştırılması gereken konulardan bir tanesi bu. Telefon kayıtları, telefon sinyalleri, kullanılan araçlar.”

Payzın: “Bir dakika, Cihat Yaycı f...metreyi icat eden isim, öbürü de f... borsasını kuran bir isim. Böyle bir şey olamaz gibi geliyor. Olduğunu mu düşünüyorsunuz?”





“RESİMLERİ VAR. GÖRÜŞMELERİ VAR. GARİP İLİŞKİLER VAR”





Başarır: “Resimleri var. Görüşmeleri var. Var. Garip ilişkiler var. Gerçekten garip ilişkiler var. Yine söylüyorum, siz de biz siyaset kurumu da bunları bölüm bölüm ortaya koyarız ama bu halkları, bu noktaları birleştirecek ya bir Meclis Araştırma Komisyonu’dur, ya bir savcılık soruşturmasıdır. Biz burada konuşuruz, iddia ederiz, otelde kalanları iddia ederiz, bu adamın ilişkilerini ihalelerini iddia ederiz, servetini iddia ederiz, delil de koyarız ama bir soruşturma olmazsa yargılama olmazsa ne yapabiliriz? Çıldırmamak mümkün değil.”