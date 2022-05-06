CHP'li isimden Soylu'ya çok sert sözler: 'Defol git zaten çevre kirliliğisin'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Soylu'ya sert tepki gösterdi.







Başarır, iktidarın seçimleri kaybettiğinde yargıya ilk teslim edilecek kişinin Süleyman Soylu olduğunu söyleyerek, "Bunun bir çok sebebi var; kirli ilişkiler, ortaya atılan iddialar, Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharından tutun Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkilere kadar... Tüm bunlardan yargılanıp hesabını verecek" dedi.





"KINIYORUM, ONDAN UTANIYORUM"

Cumhuriyet'e konuşan Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü;





"Birçok hayvan bizler kadar kötülük yapmayı düşünemez. Hayvanları bir hakaret aracı olarak kullanmayın ama bunu yapan bir İçişleri Bakanı var. Birçok canlı Soylu kadar kötü düşünemiyor, tehdit etmiyor. O sebeple İçişleri Bakanı'nı hayvanları hakaret aracı olarak kullandığı için kınıyorum ve ondan utanıyorum.





Mülteciler gidecekler, gitmeliler. Bu ülke yaklaşık 10 milyon mülteciyi kaldıramaz. Bu utanmaz, sıkılmaz adam 201 bin tanesine vatandaşlık vermiş. Kime sordun? Sürekli de vermeye devam ediyorsun, seçimlere kadar bu rakamın 1 milyon olması bekleniyor. Bunu nüfus müdürlükleri söylüyor. Ülkenin vatandaşından çok onların haklarını savunuyor işte bu yüzden suç işleri bakanısın.





"AKPLİLER BİLE BU ADAMDAN UTANIYORLAR"

Utanıyorum. AKP'liler bile bu adamdan utanıyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nda bir parça vicdan varsa, ülkesinin bekasını biraz olsun düşünüyorsa, bu adamı görevden al ve yargıya teslim et! Sen İçişleri Bakanı olarak bir milletvekiline bir genel başkana bunları söylersen, senin emniyet amirin de bir milletvekiline 'seni çivilerim' der. Sen bu lafları söylersen, yarın gerçekten bir emniyet müdürü bir milletvekilini çiviler ya da çeker silahını vurur. Olmaz kardeşim, olmaz!





Sen çok kötü bir örneksin, sen gerçekten bir çevre kirliliği yaratır hale gelmişsin. Ben bunları komisyonda yüzüne söyledim. 'Sen bu ülkede Sedat Peker'in ağzına sakız olmuşsun' dedim. Bir siyasetçi bu kadar piyasaya düşemez. Soylu, bu ülke için bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Belki sert konuşuyorum ama çok doluyum. AKP'liler bile utanıyorlar. Ben Meclis'te o sözleri yüzüne söylerken Türkiye'deki 84 milyonun içinin yağları eridi. Bu da dönüp AKP'li komisyon üyelerine 'Yazıklar olsun bunu konuşturuyorsun' dedi. Evet, çünkü onlarında yağları eridi.





"DEFOL GİT, ZATEN ÇEVRE KİRLİLİĞİSİN"

Soylu'nun karşısındaki spikeri de kınıyorum. Özdağ'ın açıklamalasını söylerken 'Kalkar giderim' diyor. Defol git demesi lazımdı. Defol git! Zaten o ekranda çevre kirliliği yaratıyorsun sen. O makam sana kucaklayıcı, sakin olmayı tarif ediyor, hakaret etmeyi değil. Bundan utanmayan bir Cumhurbaşkanı var ya. Recep Tayyip Erdoğan çıkıp bir açıklama yap. Bu sözleri CHP yada başka muhalefet partinin siyasetçisi söylese 12 saat sonra fezleke gelir. Hadi bakalım bağımsız mahkemeler! Acaba ne kadar vereceksiniz? Ne demek ya hayvandan aşağı demek?





"ERDOĞAN MHP'DEN KORKUYOR"

Erdoğan bu adamdan utanıyor. MHP'den çekindiği, korktuğu için bu adamı oradan tutuyor. AKP ve MHP'yi birbirine menteşe gibi bağlayan iki adam var; biri Alaattin Çakıcı biri de Süleyman Soylu. Evladı olsa böyle bir adamdan utanır insan.





"KESİN VE NET: GİDECEKLER"

"Bizi kimse eleştirmesin. Kimse bunları konuşamadığı dönemde CHP üç günlük bir Mülteci-Sığınmacı Sempozyumu düzenledi ve bir rapor açıklandı. Lütfen bunu okusun insanlar. Kesin ve net dille söylüyorum; Gidecekler. 20 milyonun üzerinde evsiz Türk vatandaşı var. Benim açım bana yeter. Ben kendi vatandaşlarımı doyurmak zorundayım.



