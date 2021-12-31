Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li isimlerden akaryakıt zammına tepki /31 Aralık 2021 22:19

CHP'li isimlerden akaryakıt zammına tepki

Yeni yılda geçerli olmak üzere benzin, morotin ve LPG'ye yapılan zamları eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla tepkilerini ifade etti.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı; akaryakıta bu gece yapılan zamma tepki gösterdi.

Öztrak, "Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki andır. Az kaldı" dedi. Salıcı ise "Yeni yıla zamla giriyoruz. Ekonominin kötü yönetimiyle gelen zamlar soyguna döndü" açıklamasını yaptı.

CHP'li Faik Öztrak ile Oğuz Kaan Salıcı, akaryakıta gelen zamma sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

"GECENİN EN KARANLIK ANI, ŞAFAK SÖKMEDEN ÖNCEKİ ANDIR"

Öztrak ve Salıcı’nın mesajları şöyle:

Faik Öztrak: "2022 milletimize huzur, refah, bolluk, bereket getirsin diye güzel dileklerde bulunacağız; Erdoğan Şahsım Hükümeti akaryakıta yaptığı zamlarla buna bile fırsat vermiyor. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki andır. Az kaldı."

"EKONOMİNİN KÖTÜ YÖNETİMİYLE GELEN ZAMLAR SOYGUNA DÖNDÜ!"

Oğuz Kaan Salıcı: "Yeni yıla zamla giriyoruz. Benzine dün gelen zam yetmeyince bugün de 61 kuruş zam yapıldı. Üstüne motorine 1.29 TL, LPG'ye 78 kuruş zam geldi. Ekonominin kötü yönetimiyle gelen zamlar soyguna döndü!"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'li isimlerden akaryakıt zammına tepki Sonraki Haber >>

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

1. Uluslararası Şiir Yarışması

1. Uluslararası Şiir Yarışması

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Nebati, ekonomideki dehasının(!) kaynağını açıkladı

Nebati, ekonomideki dehasının(!) kaynağını açıkladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:36:05