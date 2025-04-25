CHP'li kadın üyeye hakaretler yağdırmıştı: AKP'li Belediye Başkanı hapis cezasıyla karşı karşıya





'SAHTEKARSIN, ŞEREFSİZSİN...'





KARARA UYMAZSA CEZAEVİNE GİRECEK

Bahçelievler Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumunda yaşanan tartışma, yargıya taşındı. AKP’li Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın, CHP’li Meclis Üyesi Bahar Günçiçek’e yönelik ağır hakaretleri sonrası mahkemeden koruma kararı çıktı.Bahçelievler Belediye Meclisi'nin nisan ayı oturumunda AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, CHP'li Meclis Üyesi Bahar Günçiçek'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Bahadır mecliste çıkan tartışmada, Günçiçek'e hitaben "İftiracısınız, sahtekarsın sen, şerefsizsin" demişti. Bahadır’ın sözleri meclis salonunda büyük tepki toplarken, olay kamuoyunda da ciddi eleştirilere neden oldu.Günçiçek, Bahadır’ın bu sözleri nedeniyle yargıya başvurdu. Bakırköy Aile Mahkemesi, Günçiçek için 6284 Sayılı Kanun’a göre koruma kararı verdi. Mahkeme kararında, AKP’li Hakan Bahadır’a karşı “Tedbir kararı verilmesi yönünden aciliyet unsurunun gerçekleştiği” ifade edildi.Mahkeme Bahadır’ın, “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası çerçevesinde, Günçiçek’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına” karar verdi. Koruma kararının bir ay süreyle geçerli olacağı bildirildi.Bahadır, karara uymazsa hâkim kararıyla üç günden 10 güne kadar zorla hapis uygulanacak.