Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Kaplan'dan ilaca erişim sorunuyla ilgili önerge /31 Ocak 2022 22:12

CHP'li Kaplan'dan ilaca erişim sorunuyla ilgili önerge

Türkiye’de yaşanan ilaca erişim, ilaç yokluğu ve bin kaleme yakın ilacın muadilinin dahi bulunmaması ve ilaç sektöründeki sorunların araştırılması için CHP Antep Milletvekili Eczacı İrfan Kaplan, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi. Önergeye 28 mileltvekili de imza attı.

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Evrensel'de yer alan habere göre CHP Antep Milletvekili, Eczacı İrfan Kaplan, Türkiye’de yaşanan ilaca erişim, ilaç yokluğu ve bin kaleme yakın ilacın muadilinin dahi bulunmaması ve ilaç sektöründeki sorunların araştırılması için TBMM’ye beraberinde 28 milletvekili imzasıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi.

“BİRÇOK İLACA ERİŞİM İMKÂNSIZ HALE GELMİŞTİR”

Milletvekili Eczacı Kaplan, TBMM’ye verdiği önergede şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ortamı ve döviz kurundaki aşırı hareketlilik birçok sektörü olduğu gibi sağlık sektörünü de ciddi şekilde etkilemiştir. Sağlık Uygulama Tebliği'nde geçtiğimiz yıl açıklanan kur fiyatları ile gerçek fiyatlar arasında ciddi farklılıklar oluşmuş, bunun sonucunda birçok sağlık hizmetinin yanı sıra, tamamlayıcı sağlık unsurları da fiyatlandırma konusunda vatandaşları mağdur etmiştir. Sağlık alanında yaşanan bu krizin en büyük sıkıntılarından biri ise eczacılık hizmetleri ve ilaç fiyatlarında kendini göstermiştir. Eczacılık, temelinde vatandaşların ulaştığı ilk sağlık birimidir. Dolayısıyla hastaların teşhis konduktan sonra ilk uğradıkları yer olan eczaneler, vatandaşların alacakları ilaçları hastalara ulaştırması açısından hayati önem taşımaktadır. Ülkemizde, yaşanan ekonomik bunalım ve buna bağlı olan döviz krizi birçok sektörü derinden vurduğu gibi, ilaç sektörünü de vurmuştur. Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki fiyatların çok üzerinde seyreden döviz kuru, ilaç üretimi ve ithalatını ciddi şekilde yavaşlatmış, başlarda kanser tedavilerinde kullanılan ilaçlar olmak üzere, ağır antibiyotiklere erişim güçlüğü yaşanırken bugün ağrı kesiciden antibiyotiklere, vitaminlerden tamamlayıcı tedavi ilaçlarına varıncaya kadar birçok ilaca erişim imkânsız hale gelmiştir” diye ifade etti.
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