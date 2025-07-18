CHP'li Karabat'tan şok iddia: 'CHP'li vekiller teknik ve fiziki takip altında'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Çok iddialı bir şey söylüyorum" diyerek bazı milletvekillerinin özellikle CHP'li vekillerin teknik ve fiziki takibe alındığı yönünde kendilerine bilgiler geldiğini söyledi.





Karabat, katıldığı Halk TV yayınında, "Toroslarla birlikte o dönem telekulak skandallarını tartıştık. Devletin üst düzey bürokratlarının, iş adamlarının, dinlendiğine dair konular tartıştık. Ben size buradan bir soru sorayım. Bize gelen başka bir iddia var. Savcılık buraya bir yoğunlaşsın. Bir milletvekili soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınabilir mi? Şimdi bize gelen bilgiler bazı milletvekillerinin özellikle CHP milletvekillerinin teknik ve fizike takibe alındığı yönünde. Çok iddialı bir söylüyorum." dedi.





Karabat, "Bir milletvekili soruşturulması özel kurallara tabi, dokunulmazlığı var. Suçüstü hali olmadığı zaman o ayrı bir haldir. Milletvekili teknik ve fiziki takibe uğratılamaz. Çok iddialı bir şey söylüyorum." ifadesini kullandı.