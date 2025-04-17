Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon: Belediye başkan yardımcısı ve 4 kişi gözaltına alındı /17 Nisan 2025 21:49

CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne operasyon: Belediye başkan yardımcısı ve 4 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik soruşturmalar peş peşe gelmeye devam ediyor. İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.
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