Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Mahmut Tanal, Covid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı /03 Temmuz 2020 10:09

CHP'li Mahmut Tanal, Covid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adalet Komisyonu'nda rahatsızlanan CHP'li Tanal, Covid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Meclis Adalet Komisyonu'nda rahatsızlanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı. Tanal'a Covid-19 testi yapıldı.

Çoklu baro düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere bugün devam edilecek. Dünkü toplantı sırasında rahatsızlanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı. Tanal, komisyon görüşmeleri esnasında milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söyledi.


Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili Tanal'ı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapılması için Meclis revirine götürdü.

Test yapılan Tanal, kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay üzerine Tanal'ın komisyonda oturduğu koltuk dezenfekte edildi.
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