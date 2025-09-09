Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Mahmut Tanal polis müdahalesinde hastanelik oldu /09 Eylül 2025 09:13

CHP'li Mahmut Tanal polis müdahalesinde hastanelik oldu

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik polis müdahalesinde yaralandı. Tanal'ın vücudunda darp olduğu ve gözünden yaralandığı öğrenildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki kayyum protestoları sırasında polis müdahalesi sebebiyle yaralandığını açıkladı.

Hastaneden fotoğrafını paylaşan Tanal, "Burada ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, parti binasının işgal edilmesi, içerideki insanların şiddete uğraması, milletvekillerinin ve üyelerin haklarının gasp edilmesi anayasal suçtur" dedi.

Tanal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın giren polislerin yaptığı müdahale, açıkça hukuksuz, kanunsuz ve keyfi bir eylemdir.

Bir siyasi partinin il binasına, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hiçe sayılarak zorla girilmesi, yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de çok partili hayata, demokrasinin asgari kurallarına ve halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır.

Hukuk devletinde güvenlik güçleri, yalnızca mahkeme kararlarını uygular. Burada ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, parti binasının işgal edilmesi, içerideki insanların şiddete uğraması, milletvekillerinin ve üyelerin haklarının gasp edilmesi anayasal suçtur.

Bu hukuksuzluğun bedelini şu an hastanede tedavi gören ben ödüyorum. Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu. Ancak bilinmelidir ki biz ne bedel ödersek ödeyelim, Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Cumhuriyetimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bugün bana yapılan, yarın tüm muhalefete ve her özgür yurttaşa yapılabilir. Bu yüzden çağrım nettir: Hukukun üstünlüğü, demokrasinin onuru ve yurttaşın iradesi için herkes sesini yükseltmelidir!"
