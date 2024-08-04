Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Meriç'in 'fıstık' mitinginde korkulu anlar: AKP'li şahıs ateş etti! /04 Ağustos 2024 16:33

CHP'li Meriç'in 'fıstık' mitinginde korkulu anlar: AKP'li şahıs ateş etti!

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç fıstıkçıların sorunlarını dile getirirken yanına yaklaşan bir şahıs silahını çekerek havaya ateş etti. Korumaların müdahale etmesiyle yaralanan olmadı. Halk TV'ye konuşan Meriç, saldırganla konuştuklarını, şikayetçi olmadıklarını söyledi.

SHABER3.COM

Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler traktörleriyle konvoy yaptı. Fıstıkçılar sitesine gelen çiftçilere destek vermek için bölgeye gelen CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuşma yaptığı sırada bir şahıs havaya ateş etti.

'KONUŞTURMAM' DİYE BAĞIRDI KORUMALAR ENGELLEDİ

Halktv.com'un haberine göre 'konuşturmam' diyerek bağıran şüpheli, korumlar tarafından engellenirken, olay yerine gelen polisler silahlı şahsı gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yaklaştı, korumaların müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Halk TV'ye katılan Meriç, olaya ilişkin açıklama yaptı.

"ŞÜPHELİ AKP'Lİ"

"Bu şüphelinin AKP'li olduğunun altını çizmek istiyorum. Bana yaklaştı ancak korumalar müdahale ettiler. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Her ne olursa olsun.

"ŞİKAYETÇİ OLMADIK, ÖZÜR DİLEDİ"

Ben kendisiyle konuştum. Sıkıntısının en olduğunu öğrenmek istedi. Özrünü diledi. Biz aramızdaki problemi halletmiş olduk.

Silahına el konuldu. Gözaltına alındı. Biz şikayetçi olmadık. Kendisi hakkında muhtemelen kamu davası açılacak. "
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