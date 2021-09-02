Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Nazlıaka ve kadın kolları üyelerine saldırı girişimi /02 Eylül 2021 19:43

CHP'li Nazlıaka ve kadın kolları üyelerine saldırı girişimi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki kadın kolları üyelerine Çanakkale ziyaretleri sırasında saldırı girişiminde bulunuldu.

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Bir dizi programa katılmak üzere Çanakkale’ye gelen Nazlıaka ve beraberindeki kadın kolları üyeleri dün gece, konaklamak üzere bir otele giriş yaptı. O esnada Nazlıaka ve parti heyetinin aracı, bir araç tarafından sıkıştırıldı.

Araçtaki kişinin CHP’lilere hakarette bulunduğu ve aracın kısa bir süre sonra olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. CHP’nin saldırgan hakkında şikayette bulunulduğu öğrenildi.

Nazlıaka, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda saldırı girişimi nedeniyle etkinliklerin aksamayacağını ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak programın süreceğini ifade etti.
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