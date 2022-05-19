CHP'li Özcan Arapça bilboardla mültecileri hedef aldı: 'Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize!'

Daha önce mültecilere su ve nikah işlemleriyle ilgili ücret artışı ile gündeme gelen Tanju Özcan, söz konusu uygulamayı sosyal medya hesabından da, “Türkçe defalarca yazdık söyledik. Anlamadılar. Bizde hem iktidarın hem istilacıların anlayacağı dilden yazdık. Yeter Artık !!!” sözleriyle duyurdu.







Tanju Özcan’ın isminin yazılı olduğu son afişte şu cümlelere yer verildi: “Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize.”