Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Özdemir'in 'Çav Bella' paylaşımına 3 yıl hapis istemi /04 Haziran 2020 09:04

CHP'li Özdemir'in 'Çav Bella' paylaşımına 3 yıl hapis istemi

CHP'li Özdemir'in 'Çav Bella' paylaşımı ile ilgili iddianame tamamlandı. Özdemir için 3 yıl hapis istendiği iddianamede gerekçe olarak gösterilen paylaşımlar için 'Kınaması mümkünken, alay ederek paylaşım yaptı' denildi

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İzmir’de camiden Çav Bella çalınmasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştığı için tutuklanan ve geçen günlerde tahliye edilen eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkındaki iddianame tamamlandı. Özdemir’in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Özdemir 17 Eylül’de yargıç karşısına çıkacak.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Banu Özdemir’in sosyal medyadaki kullanıcı ismine siyasi bir partinin adının eklendiği ve siyasi bir bakış açısını yansıtan videoyu yayımladığı belirtildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; Özdemir’in paylaştığı videoya gelen tepkilerin ardından, "Şaka bir tarafa İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi bir çok ilçede farklı camilerden Çav Bella çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftüsü bir açıklama yapacak mı?" şeklinde bir paylaşımda bulunduğu aktarıldı.

İddianame: Kınaması mümkünken, alay ederek paylaşım yaptı
İddianamede Özdemir’in yaptığı bu paylaşıma dair ise 'Ramazan ayında ve bayram arefesinde videoya hiç yer vermeksizin bu videoyu kınaması mümkünken kınamadığı ve alay ederek paylaşım yaptığı' şeklinde yorumlanırken, "Şüpheli atılı suça yönelik kastını ortaya koymaktadır” ifadeleri yer aldı. İddianamede Özdemir’in 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği iddia edilerek cezalandırılması istendi.

Özdemir’in avukatı Süleyman Karadağ ise yaptığı açıklamada "Müvekilimin paylaşımlarında suç unsuru bulamayan iddia makamı niyet okuyarak suç yaratmaya çalışmaktadır" dedi.
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