Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Özgür Özel'den 'değişim' mesajı: "Hiçbir şey olmamış gibi..." /30 Mayıs 2023 14:34

CHP'li Özgür Özel'den 'değişim' mesajı: "Hiçbir şey olmamış gibi..."

Meclis'te açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in parti için değişimden söz etmesi dikkat çekti. Özel "Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 28 Mayıs seçiminin ardından TBMM'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı döneminde seçmenle kurduğu ilişki için "Hepimizi gururlandırıyor" dedi.

Özel devamında, “Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin. 25,5 milyonun sorumluluğuyla hareket edeceğiz” diye belirtti.

Özel şunları söyledi:

"Seçim sonuçları değerlendirilecek. Bu parlamentodan Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağı inancıyla ayrılmıştık ama seçim sonuçları bunu yansıtmadı. Cuma günü yemin törenini yapacağız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, bir grup başkanı 3 grup başkanvekili seçeceğiz. Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değilim. 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi seçimimizi yapacağız. 

Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin. 25,5 milyonun sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Bu seçimde Meclis'e taşınan bazı isimler ve partiler üzerinden kadınların çok endişeli olduğunu biliyoruz. Kimse korkmasın. Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyoruz. Üzerimize düşenin fazlasını yapacağız.

Sayın Genel Başkan bu süreci olması gerektiği gibi yönetti. Kılıçdaroğlu'na oy veren kimsenin kendisine kızgın olmadığını biliyoruz. Yaşananların hiçbirini mazeret olarak yöneltmiyoruz. Sayın genel başkanın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki hepimizi gururlandırıyor. Sayın genel başkanın, MYK'nin seçim değerlendirmesinin ardından yol haritasını belirleyip paylaşacağız."
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