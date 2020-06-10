Samanyolu Haber /Politika / CHP'li Özgür Özel'e Meclis'te yumruklu saldırı /10 Haziran 2020 00:24

CHP'li Özgür Özel'e Meclis'te yumruklu saldırı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'teki Mahalle Bekçileri Kanunu görüşmeleri sırasında MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un yumruklu saldırısına uğradı.

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T24'te yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un yumruklu saldırısına uğradığını söyledi. Özel, kavgayı anlattığı açıklamasında, Kılavuz'un kendisine arkadan yumruk atmaya çalıştığını söyleyerek, "Çirkin, arkadan kalleşçe yapılan saldırıyı arkadaşlarımız püskürttüler" dedi. 

Meclis'te Mahalle Bekçileri Kanunu görüşmelerinde gerginlik yaşandı. CHP'li vekiller Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından onun adına da düşündüklerini söyleyerek oylamayı 1 saatlik oylamayı 4 saatte bitirdi. 

MHP'liler, Devlet Bahçeli'nin "uzun süre bekletildiği" gerekçesiyle CHP'ye karşı yoğun tepki gösterdi.

Daha sonra AKP'den muhalefetin söz hakkını engelleyen bir girişim oldu. AKP'nin bu tavrını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması ise MHP'liler tarafından engellenmeye çalışıldı. Özel'in arkası dönük iken MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un yumruk atmaya çalıştı. 

Halk TV yayınına bağlanan Özel, yaşananları şöyle anlattı:

"Bende önemli bir şey yok, yaralanma vs... Şöyle bir gerçek var, bugün geçen hafta yaptıklarının bedelini ödedi AKP ve MHP. Sayıştay seçiminde 4 saate varan milletvekillerimizin kabine girip Enes Berberoğlu'nu düşünerek oy kullanmaları süreyi dört saate çıkardı. Önergelerdeki konuşma hakkımız elimizden almaya kalktılar. Meclis'e ara verdirdiler.

Olcay Kılavuz olduğunu öğrendiğimiz kişi arkadan gelip yumruk atmaya çalıştı bana. Bizim milletvekilimiz onun arkadan yaptığı saldırıya yüzüne karşı gerekli hamleyi yaptı. Hafif bir darbe aldık ama daha sonra olan olaylar sırasında aktarıldığı kadarıyla Olcay Bey'in ciddi yaralanması var. Benim gözlüğümü yere düşürecek bir sarsıntı oldu. Daha sonra arkadaşlarımızın müdahalesi sonucunda bu çirkin arkadan kalleşçe yapılan saldırıyı arkadaşlarımız püskürttüler. Sözle yenemeyince kaba kuvvete başvuran bir anlayış. Böyle olmasını istemeyiz ama arkadaşlarımız hak edenlere cevabını verdi."  
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