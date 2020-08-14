Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li üç isim daha koronavirüse yakalandı /14 Ağustos 2020 23:12

CHP'li üç isim daha koronavirüse yakalandı

Koronavirüs siyasiler arasında da yayılmaya devam ediyor. Son olarak CHP'nin Giresun teşkilatında üç isimde koronavirüs görüldüğü ifade edildi.

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CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, İl Başkan Yardımcısı Onur Konar ve Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı.

CHP İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, katıldıkları programlar sonrası ateş ve ağrı şikayetleri üzerine 4 Ağustos'ta test yaptıran Bilge, Konar ve Bektaş'ın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Bilge'nin 8 günlük tedavi sürecinin ardından 12 Ağustos'ta negatif test sonucuna ulaşılarak Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildiği aktarılan açıklamada, üç ismin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantina süreçlerinin devam ettiği kaydedildi.


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