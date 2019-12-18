CHP'li Urla Belediyesi ile HDP'li üç belediyeye kayyım atandı

İçişleri Bakanlığı, CHP'li belediye başkanı Oğuz'un görevden alındığını duyurdu.





Öte yandan bakanlık, Muş'ta HDP'li üç belediye başkanını da "örgüt propagandası" iddiasıyla görevden aldı.





Öte yandan bakanlık, Muş’ta “terör örgütü propagandası" iddiasıyla gözaltına alınan Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik‘i de görevden uzaklaştırdı.





Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Varto Belediyesi’nde; Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Bulanık Belediyesi ile ilçeye bağlı Erentepe Belde Belediyesi’nde başkan vekili sıfatıyla kayyım olarak atandı.





CHP'li Burak Oğuz'un yerine ise Kaymakam Önder Can kayyım olarak atandı.





Muş’un Varto Belediye Eş Başkanları Ülkü Karaaslan ile Mahmut Yalçın ve Muş’un Bulanık Belediye Eş Başkanları Adnan Topçu ile Eylem Saruca salı günü gözaltına alınmıştı.





Tutuklanan CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un, mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmemişti Belediye başkanlığı görevinden önce mali müşavir olarak görev yaptığını ve görevi nedeniyle telefonunda yaklaşık 9 bin kişinin kayıtlı olduğunu söyleyen Oğuz Telefonumda bu kadar fazla kişinin kayıtlı olması ise tamamen işim gereğidir. Kiminle hangi tarihte konuştuğumu hatırlamıyorum" dediği gazete haberlerinde yer almıştı





Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İzmir İl Başkanlığı olmak üzere partiden iktidara tepkiler gelmişti.





Kılıçdaroğlu, Oğuz'a sahip çıktıklarını açıklarken belediye başkanından da "Üye olduğum tek örgüt CHP'dir" savunması gelmişti.