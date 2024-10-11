CHP'li Üsküdar Belediyesi, Fahrettin Koca'nın hastane inşaatını mühürledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tarafından Medipol Üniversitesi için imar planı hazırlanmıştı. Bakanlık, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nin hemen yanında yer alan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut alanı ve ortaöğretim tesisleri alanı statüsünden 'yükseköğretim tesisi alanına' dönüştürmüştü.







İmar planı raporunda plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığı belirtildi. Alanın yapılaşma koşulu ise zemin+5 kat olarak belirlendi. İstanbul 12. İdare Mahkemesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başvurusuyla, 31 Ocak 2024’te imar planlarının iptaline karar verdi.





İNŞAAT MÜHÜRLENDİ





Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, imar planının iptalinin ardından inşaat, CHP’li Üsküdar Belediyesi tarafından durduruldu ve mühürlendi.





OKUL YAPILSIN DİYE BAĞIŞLANMIŞTI

Öte yandan arazi daha önce tartışmalara neden olmuştu. Emre Özipek isimli bir yurttaş, Medipol’ün otopark olarak kullandığı alanın babası tarafından okul yapılması için kamuya bağışlandığını belirterek dava açmıştı.





İstanbul Anadolu 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hazırlattığı bilirkişi raporunda arsanın 1994’te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bağışlandığı ancak amacına uygun kullanılmadığı vurgulandı. Özipek ise arsanın 2016’nın sonuna kadar atıl bırakıldığına ardından da Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılmaya başladığına dikkat çekti. Ayrıca arsanın 1994 ile 2017 yılları arasında atıl bırakıldığını belirtti. Amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep etti.