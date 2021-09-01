CHP'li vekil, 8 aylık hamile tutuklu Arzu Özkan'ı ziyaret etti

CHP Kayseri Milletvekili Dr. Çetin Arık, Bünyan Cezaevinde kalan 8 aylık hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı dün ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özkan’ın babası Hanefi Kılıç’ı dün iki kez aramış ve yakından ilgileneceğini söylemişti.







Haberi, Arzu Nur Özkan’ın Kanada’da yaşayan ablası Zübeyde Koçyiğit, kız kardeşi için açtığı Twitter hesabından duyurdu. Koçyiğit, “Kayseri Milletvekili @DrCetinArik sayın Kılıçdaroğlu @kilicdarogluk’nun isteği üzerine sağolsun kardeşimi ziyarete Bünyan Cezaevine gitmiş. Kardeşim ArzuNurÖzkan kovid tehlikesi ile karşı karşıya ve tahliye olacağı anı bekliyor. Lütfen artık bu sese kulak verin! @adalet_bakanlik” dedi.





BABASI: “DESTEKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”





A4 koğuşunda kalan Arzu Nur Özkan’ın koğuşunda bugün 4 kişide kovid çıktığı ve hastaların hastaneye kaldırıldığı da öğrenildi. Aynı zamanda kadın-doğum uzmanı olan Arık, Özkan’ın iyi olduğunu söyledi.





Arzu Nur Özkan’ın babası Hanifi Kılıç, Arık’ın ziyaretiyle ilgili “Sayın vekil bugün cezaevinde kızımı ziyaret etmiş, beni aradı. Dün de sağ olsun Kemal bey aramıştı, ilgileneceğini söylemişti. Çetin bey kızımın bugün hastaneye götürüldüğünü ve sağlık durumunun da iyi olduğunu, hastanede yatmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Ayrıca Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı ile de görüştüğünü söyledi. Savcı, tutuklama dosyası Bursa’da olduğu için oraya yazı yazdıklarını ancak henüz cevap alamadıkları için tahliye konusunda bir şey yapamadıklarını söylemiş. Yani Bursa’dan gelecek duruma göre Kayseri Savcılığı adım atacak. Kemal beye de Çetin beye de destekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.





DOKTOR ERKEN DOĞUM OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ





HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’na bu ay içinde bir mektup yazan Arzu Nur Özkan, 16 saat kelepçeyle yolculuk yaptığını, sadece erkek tuvaleti olan bir odada 15 gün yerde yattığını, böcekler ve farelerle yaşamak zorunda kaldığını, düşük tehlikesi geçirdiğini ve tansiyonu 20’lere çıktığını için kaç kez acile kaldırıldığını anlatmıştı. “Öyle şeyler yaşıyorum ki, anlatmıyorum hiç” diyen Özkan’a doktor doğum için 13 Ekim tarihini verdi. Ancak yaşadığı stres, yüksek tansiyon nedeniyle bebeğin suyu azaldığı için eylül ayı sonunda erken doğum yapması ihtimal dahilinde.





EŞİ, KENDİSİ VE DOĞMAMIŞ ÇOCUKLARI HEPSİ BİRLİKTE HAPİSTE





Geçen yıl 25 Temmuz’da evlenen Arzu Nur Özkan ve eşi Cihan Özkan 9 Mart’ta Edirne’de gözaltına alındı. Bir gün sonra tutuklanıp Edirne Cezaevine konuldular. O dönemde 2 aylık hamile olan Arzu Nur Özkan 2 Nisan’da Kayseri Bünyan Cezaevine, eşi de mayıs ayında Çorum Sungurlu T Tipi Cezaevine sevk edildi.





Gülen Hareketi'ne yönelik cadı avı soruşturmaları kapsamında tutuklanan anaokulu öğretmeni Arzu Nur Özkan (33), KHK ile kapatılan Bursa Özel İlkbahar İlkokulu’nda çalıştığı için, Bank Asya hesabı olduğu için ve bir itirafçının beyanlarına dayanılarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi, polis ifadesini mahkemede düzelten, yanlış olduğunu belirten tanığın söylediklerini dikkate almadı. Tanığın ilk ifadesine göre cezayı veren mahkeme Yargıtay’ın emsal kararlarını da görmezden geldi. Özkan’ın dosyası şu anda İstinaf Mahkemesi’nde bulunuyor.





Adliyede katip olarak çalışırken ihraç edilen Cihan Özkan ise örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası Yargıtay’da bulunuyor. Daha önce Bursa H Tipi Cezaevinde 18 ay kalan Cihan Özkan, şu anda Çorum’da tutuklu.



