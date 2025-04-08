Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li vekil adaletsizliğe sessiz kalamadı: 'Vicdanımız sızladı’ sözcüğü bile kifayetsiz kalır' /08 Nisan 2025 09:54

CHP'li vekil adaletsizliğe sessiz kalamadı: 'Vicdanımız sızladı’ sözcüğü bile kifayetsiz kalır'

Annesi cezaevinde olduğu için iki kardeşine bakmak zorunda kalan epilepsi hastası 15 yaşındaki Sümeyra'nın ölümüne tepki gösteren CHP Milletvekili Türkan Elçi "Vicdanımız sızladı’ sözcüğü bile kifayetsiz kalır" dedi.

SHABER3.COM

Annesi cezaevinde olduğu için iki kardeşine bakmak zorunda kalan epilepsi hastası 15 yaşındaki Sümeyra’nın ölüm haberi Türkiye’yi yasa boğdu. CHP Milletvekili Türkan Elçi de Gelir’in ölümüyle ilgili “15 yaşındayken kardeşlerinin sorumluluğunu yüklenerek yükün altında ezilen günahsız bir çocuğun ölümü karşısında ‘vicdanımız sızladı’ sözcüğü bile kifayetsiz kalır” dedi.

Kardeşlerine Bakmak Zorunda Bırakıldı
Bold'da yer alan habere göre annesi tutuklandığı için kardeşlerine bakmak zorunda kalan 15 yaşındaki Sümeyra Gelir, 3 Nisan’da Bolu’daki evlerinde yatağında ölü olarak bulundu. Epilepsi hastası olan Gelir’in bir epilepsi nöbeti nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor. Gelir’in cenazesi toprağa verilirken, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, sosyal medya hesabından bu ölümle ilgili paylaşımda bulundu.

‘Vicdanımız Sızladı’ Sözcüğü Bile Kifayetsiz Kalır
Halk TV’de Gelir’in ölümüne ilişkin yayınlanan haberi alıntılayan Elçi, “Bir annenin hangi suçtan yargılandığına bakmaksızın cezaevindeyken çocuğunu kaybetmiş olması kendine ‘insanım’ diyen herkesin vicdanını sızlatabilmelidir” dedi.

Sümeyra Gelir’in 15 yaşında olmasına rağmen annesinin yükünü de üstlenerek iki kardeşine bakmak zorunda kaldığını hatırlatan Elçi, “15 yaşındayken kardeşlerinin sorumluluğunu yüklenerek yükün altında ezilen günahsız bir çocuğun ölümü karşısında ise ‘vicdanımız sızladı’ sözcüğü bile kifayetsiz kalır” ifadelerini kullandı. “Aynı ülkenin vatandaşları olarak acınız acımızdır diyebilmeliyiz” diyen Elçi, Sümeyra’nın ailesine sabır diledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'li vekil adaletsizliğe sessiz kalamadı: 'Vicdanımız... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:10:57