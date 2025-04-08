CHP'li vekil adaletsizliğe sessiz kalamadı: 'Vicdanımız sızladı’ sözcüğü bile kifayetsiz kalır'

Annesi cezaevinde olduğu için iki kardeşine bakmak zorunda kalan epilepsi hastası 15 yaşındaki Sümeyra’nın ölüm haberi Türkiye’yi yasa boğdu. CHP Milletvekili Türkan Elçi de Gelir’in ölümüyle ilgili “15 yaşındayken kardeşlerinin sorumluluğunu yüklenerek yükün altında ezilen günahsız bir çocuğun ölümü karşısında ‘vicdanımız sızladı’ sözcüğü bile kifayetsiz kalır” dedi.





Kardeşlerine Bakmak Zorunda Bırakıldı

Bold'da yer alan habere göre annesi tutuklandığı için kardeşlerine bakmak zorunda kalan 15 yaşındaki Sümeyra Gelir, 3 Nisan’da Bolu’daki evlerinde yatağında ölü olarak bulundu. Epilepsi hastası olan Gelir’in bir epilepsi nöbeti nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor. Gelir’in cenazesi toprağa verilirken, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, sosyal medya hesabından bu ölümle ilgili paylaşımda bulundu.





‘Vicdanımız Sızladı’ Sözcüğü Bile Kifayetsiz Kalır

Halk TV’de Gelir’in ölümüne ilişkin yayınlanan haberi alıntılayan Elçi, “Bir annenin hangi suçtan yargılandığına bakmaksızın cezaevindeyken çocuğunu kaybetmiş olması kendine ‘insanım’ diyen herkesin vicdanını sızlatabilmelidir” dedi.





Sümeyra Gelir’in 15 yaşında olmasına rağmen annesinin yükünü de üstlenerek iki kardeşine bakmak zorunda kaldığını hatırlatan Elçi, “15 yaşındayken kardeşlerinin sorumluluğunu yüklenerek yükün altında ezilen günahsız bir çocuğun ölümü karşısında ise ‘vicdanımız sızladı’ sözcüğü bile kifayetsiz kalır” ifadelerini kullandı. “Aynı ülkenin vatandaşları olarak acınız acımızdır diyebilmeliyiz” diyen Elçi, Sümeyra’nın ailesine sabır diledi.