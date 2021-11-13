CHP'li vekil KHK'lıları savundu: Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), KHK sorununun çözümü için birçok ilde gerçekleştirdiği KHK’lı buluşmalarını bu kez Konya’da sürdürdü. Çok sayıda KHK’lının ilgi gösterdiği programda konuşan CHP’liler KHK sorununun çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.







Programa Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca, Yüksel Taşkın, Milletvekilleri Turan Aydoğan, Yıldırım Kaya, Cihangir İslam, Turan Aydoğan ve Abdüllatif Şener katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, KHK’lıların evrensel hukuk ilkelerine göre yeniden yargılanacağını söyledi.





‘KHK’LILARI, EVRENSEL HUKUK KRİTERLERİNDE YENİDEN YARGILAYACAĞIZ’





Kronos'ta yer alan habere göre KHK’lı Platformları Birliği’nin aktardığına göre; programda konuşan Gülizar Biçer Karaca, “Her yurttaşın adil yargılanma hakkı annesinin sütü gibi hakkıdır ve helaldir. KHK’lıları, üzerinde sarayın kılıcının sallanmadığı, evrensel hukuk kriterlerinde yeniden yargılayacağız” ifadesini kullandı.







‘ZULMÜN OLDUĞU YERDE TARAFSIZLIK NAMUSSUZLUKTUR’







İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ise zulüm ve adaletsizliğin yeni olmadığını kaydederek, “Zulüm, adaletsizlik hiç bitmiyor. Sizle başlamadı ve sizle de bitmeyecek.100 yıllardır bu topraklarda adaletsizlik hiç bitmedi. Ben CHP milletvekiliyim, zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur. Onun için buradayım. Zulme karşı çıkmak için buraya geldim” dedi.





‘BU ZULMÜ YAPANLARDAN HESAP SORMAK BOYNUMUZUN BORCU’





CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise şu ifadeleri kullandı: “Sen bu siyaset cambazları için Allah’a inanmıyorsun. Allah’a ibadet etmiyorsun. Sizin inançlarınızdan vazgeçmeniz için bu zulmü yaptılar, inançlarınızdan vazgeçmeyin. Siz vazgeçseniz de biz vazgeçmeyeceğiz. Bu demokrasi, hak, hukuk mücadelesi… Bu zulmü yapanlardan hesap sormak boynumuzun borcu.”