Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li vekil video paylaştı: 200 TL'yi ver istediğin kişinin özel bilgilerini internetten satın al /25 Kasım 2024 13:27

CHP'li vekil video paylaştı: 200 TL'yi ver istediğin kişinin özel bilgilerini internetten satın al

Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanın bütün kişisel bilgileri sadece 200 tl karşılığında internette satılıyor. AKP iktidarının kabul etmediği skandalın videosunu CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat paylaştı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile milyonlarca yurttaşın kişisel verilerinin internet ortamında paket halinde satıldığını ortaya koydu. 

Karabat tarafından paylaşılan videoda; 200, 500 ve 1200 TL değer biçilen paketlerden birisi satın alındıktan sonra, kişisel verilerine ulaşılmak istenen kişinin adı-soyadı, telefon numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılmasının ardından yapılan sorgulamada, kişinin ikamet adresine kadar bütün kişisel verilerinin elde edilebildiği görülüyor. 

Paylaştığı videda, "200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık" diyen Karabat, "Vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir" ifadelerini kullandı.

Karabat, açıklamasının devamında, İçişleri Bakanlığı'nı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek, "Tüm bilgilerimizin satın alınabildiğini gösteren bu görüntüler karşısında İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama bekliyoruz" çağrısında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'li vekil video paylaştı: 200 TL'yi ver istediğin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:10