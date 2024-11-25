CHP'li vekil video paylaştı: 200 TL'yi ver istediğin kişinin özel bilgilerini internetten satın al

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile milyonlarca yurttaşın kişisel verilerinin internet ortamında paket halinde satıldığını ortaya koydu.





Karabat tarafından paylaşılan videoda; 200, 500 ve 1200 TL değer biçilen paketlerden birisi satın alındıktan sonra, kişisel verilerine ulaşılmak istenen kişinin adı-soyadı, telefon numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılmasının ardından yapılan sorgulamada, kişinin ikamet adresine kadar bütün kişisel verilerinin elde edilebildiği görülüyor.





Paylaştığı videda, "200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık" diyen Karabat, "Vatandaşının gizli bilgilerini koruyamayanlar normal bir ülkede istifa edip bağımsız yargıya hesap verir" ifadelerini kullandı.





Karabat, açıklamasının devamında, İçişleri Bakanlığı'nı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek, "Tüm bilgilerimizin satın alınabildiğini gösteren bu görüntüler karşısında İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama bekliyoruz" çağrısında bulundu.