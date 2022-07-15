CHP'li vekilden çöküş iddiası: Merkez Bankası Eylül'de bayrak çekecek!

CHP'li Özgür Karabat, ülkenin ekonomik çöküş içerisinde olduğunu ve bir an önce harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.







Ülke ekonomisinin çok kritik bir düzeyde olduğunu kaydeden Karabat, Türkiye'nin CDS primlerinin normalin çok üzerinde olduğunu, savaştaki Ukrayna'nın CDS'inin bile 550 baz puanda olduğunu söyledi.





Euro/dolar paritesinde yaşanan değişiklik ile Euro'da yaşanan değer kaybının ihracatı vuracağını, turizm gelirlerinin azalmasıyla dolar kurunu tutmanın çok zor olduğunu söyleyen Karabat, 'Merkez Bankası'nın bayrak çekeceğini' ifade etti.





Özgür Karabat'ın resmi Twitter hesabından Türkiye ekonomisine yönelik yaptığı paylaşımlar şöyle:





1) Çöküş içindeki ekonomiyi kurtarmak için bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Yoksa çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalacağız.





Çok kritik birkaç aylık süre içindeyiz.





İbretlik durumumuz şöyle...





"SAVAŞTAKİ UKRAYNA'NIN BİLE..."

2) Kredi risk primimiz (CDS) 900’ü aştı.





CDS’ler dünyada: Hollanda 13, Almanya 15, ABD 20, Fransa 26, Kanada 33, İspanya’da 61, Çin 85.





Olması gereken seviyeler bunlar ama Türkiye uçmuş durumda.





Savaştaki Ukrayna’nın bile 550. Arjantin 1030, Rusya 13 bin.





3) 900 puan CDS nedeniyle finans kaynakları Türkiye’ye daha yüksek faizle veriliyor. ABD’nin sert faiz artırımlarına yakında Avrupa Birliği de dahil olacak. Hem ABD doları hem de euro daha çok değerlenecek.





Bizim ise rezervleri boş Merkez Bankamız var.





4) AKP’nin BDDK’daki ve Merkez Bankası’ndaki “fanatik bürokratları” ülkenin nasıl bir felakete savrulduğunu umursamadan, özel sektör üzerinde oyunlar oynuyor. Krediler kısılıyor, "dövizinizi bozun" telefonları açıyorlar.





"MERKEZ BANKASI EYLÜL'DE BAYRAK ÇEKECEK"

5) Küresel enflasyonu frenlemek için tüketimler kısıtlanmaya başladı. Bununla birlikte emtia fiyatları geriliyor. İhracatımızın artış hızı bu aydan itibaren yavaşlayacak. Euronun değer kaybetmesi de ihracatı vuracak. Dış ticaret açığı daha da büyüyecek.





6) Eylül ayı ile birlikte Türkiye’ye akan turizm geliri de azalmaya başlayınca dolar kurunu tutmak çok zor olacak. Eksi 55 milyar dolarlık rezerviyle Merkez Bankası’nın artık emanet paralarla piyasaya müdahalesi de sona erecek.





Yani MB bayrak çekecek!





7) AKP son bir çare Körfez sermayesini İstanbul’a çağırdı. Birleşik Arap Emirlikleri prensleri, bakanları Dolmabahçe’de ağırlandı. Sözde Türkiye’ye yatırım yapacaklar.





Hayır! Elde kalan son şirketlere çok ucuza çökecekler!





8) Körfez sermayesi burada taş üstüne taş mı koyacak, hayır! Yılbaşından bu yana AKP, Arapları ikna etmeye çalışıyor; ama nafile. Türk lirasının değerinin daha da düşmesini ve Varlık Fonu’ndaki şirketleri ucuza almak istiyorlar.





NEBATİ'YE SERT SÖZLER

9) Bakan Nebati ne yapıyor? İş gücünün yüzde 60’ının hizmet sektörüne mahkum olmasıyla mutlu oluyor. Yüksek enflasyon nedeniyle yapılan maaş zamları ile övünüyor. Vaatlerinin hiçbiri tutmuyor; ama utanma duygusu olmadığı için çıkıp gülerek konuşabiliyor!





10) Aralık 2021’de Kur Korumalı Mevduat devreye alındığında bunun ekonomideki sorunlara çare olmayacağını, kısa sürede doların eski seviyelerine geleceğini söylemiştik. Şimdi o noktadayız. Sn. Nebati, MB bayrak çekince de utanmadan gülecek misin?





11) Bu ibretlik tablo AKP’nin eseridir. 3 kıtanın birleştiği noktada, doğası coğrafyası çok değerli, Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkeyi 3 kuruşa mahkum hale getirdiler.





AKP’nin bu ülkeye daha büyük felaketten başka vereceği bir şey yoktur.





ERKEN SEÇİM VURGUSU

12) Şunu da belirtmekte fayda var. AKP ticari mahremiyeti yok etmiştir. Şirketlerin hesaplarının dökümü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nebati’nin önündedir. 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha tehlikeli bir oyun oynuyorlar.





13) 2014’te adaylar bağış topluyordu. Fanatik bürokratlar, AKP’li yöneticilere ve yandaş şirketlere listeler veriyordu. İş dünyası Erdoğan’a bağış yapmak zorunda bırakılıyordu. AKP şimdi işletmelerin bilançolarını bozacak müdahalelerde bulunuyor.





14) AKP’nin ticari mahremiyeti nasıl yok ettiğini, Birgün’de kaleme aldığım makalemde ayrıntılarıyla dile getirmiştim.





15) AKP, bir an önce erken seçim kararı almalıdır. Buradan ayrıca fanatik bürokratlara sesleniyorum. Sn. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyarılarını hatırlayın. Suç işliyorsunuz, yapmayın!



