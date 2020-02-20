Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li vekilden şaşırtan 'Fırat Nehri' önerisi /20 Şubat 2020 23:38

CHP'li vekilden şaşırtan 'Fırat Nehri' önerisi

CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer'den ilginç bir öneri geldi. Gürer, Fırat Nehri'nin Konya'ya taşınmasını isterken, söz konusu projenin 1990'larda da gündeme gelmiş ancak sonrasında rafa kalkmıştı.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1990’larda projelendirilen ancak maliyetin yüksek olması nedeniyle rafa kaldırılan Fırat Nehri’nin Konya Ovası’na getirilmesi projesinin uygulamaya geçirilmesini istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Orta Anadolu’da tarımsal sulamanın ciddi bir sorun olduğunu ifade ederek, Fırat Nehri’nin Konya Ovası’na getirilmesi projesinin uygulamaya geçirilmesini istedi.

MALİYETLER CİDDİ ORANDA YÜKSELDİ

Yer altından enerji kullanılarak su çıkarıldığına işaret eden Gürer, elektrik ücretlerine gelen zamla girdi maliyetlerinin ciddi oranda yükseldiğini ve çiftçilerin mağduriyet yaşadığını belirtti. Gürer, Fırat Nehri suyunun, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray bölgesine aktarılmasının 1990’larda projelendirildiğini ancak uygulamaya geçirilmediğini hatırlattı.

TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTTIRACAK

Fırat Nehri suyunun Konya Ovası’na getirilmesi ve bu yolla bölgenin sulama suyuna kavuşturulmasının, tarımda verim artışı getireceğini vurgulayan CHP’li Gürer, “Kanal İstanbul ile belli bir kesime rant sağlayacaktır ama Fırat suyunun Orta Anadolu’ya getirilmesiyle tarımda verimlilik artacak, çiftçiliğe özendirici olacak, maliyetler düşecektir. Bu proje sayesinde tarım, Orta Anadolu’da yeniden değer bulacak, bunun sonucu da milli gelirde artış olacaktır” dedi.

800 MİLYON METREKÜP SU TAŞINABİLECEK

Fırat’ın iki ana kolundan olan Karasu’nun Kızılırmak kanalıyla Konya Ovası’nın kuzeyine taşınması hedefleniyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yaptırdığı fizibilite çalışmasında maliyetin yüksek çıkması sonrası proje rafa kaldırıldı. Karasu’nun Kızılırmak’la birleştirilmesi için 800 metre terfi, 110 kilometrelik derivasyon hattı ve buna uygun yatırımlar gerekiyor. Projenin gerçekleşmesi halinde Karasu ile Konya Ovası’na yılda 800 milyon metreküp suyun taşınması mümkün olabilecek.
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