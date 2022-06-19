Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li vekilden ünlü markaya boykot kararı /19 Haziran 2022 18:01

CHP'li vekilden ünlü markaya boykot kararı

Türkiye'deki Starbucks işçileri, maruz kaldıkları kötü çalışma koşullarına, mobbinge ve düşük ücretlere itiraz etmek için Twitter hesabı açtı. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da işçilere destek mesajı paylaşarak Starbucks'a gitmeyeceğini duyurdu.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD'li kahve tekeli Starbucks'ın Türkiye'deki şubelerinde çalışan işçiler, şirket içinde gördükleri kötü muamele ve mobbing uygulamalarını, Twitter üzerinden açtıkları "Starbucksiscisi" isimli hesapla duyurmaya başladı.

Karşı karşıya bırakıldıklarını belirttikleri uzun mesai, düşük ücret ve müşteri önünde küçük düşürülme gibi muameleleri paylaşan işçiler, sosyal medyadan kendilerine destek istediler.

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da bu hesaptan yapılan bir paylaşımı alıntılayarak, işçilerin çalışma koşullarının düzeltilmediği sürece Starbucks'tan alışveriş yapmayacağını dile getirdi.

Cihangir İslam paylaşımında "Kahvenin hikayesi başlı başına bir trajedi. İzlemenizi öneririm. Vahşi kapitalist kafanın anladığı ve konuştuğu yegane dil paradır. Kâr için insan öğütmekten de çekinmez. Hizaya getirmek basit; anladığı dilden konuşmak yeterli. Çalışanlar memnun olana dek Starbucks'a gitmiyorum" ifadelerini kullandı.
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